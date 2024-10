Através de investigações e atividades de inteligência, a polícia identificou o local onde ele estava se escondendo

publicado em 19/10/2024

Os policiais civis capturaram o traficante de Votuporanga, que estava escondido em Valentim Gentil, no bairro da Penha (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Valentim Gentil capturou na quinta-feira (17) mais um foragido da justiça. Desta vez o preso era um traficante de Votuporanga, que estava escondido na cidade vizinha, no bairro da Penha.

De acordo com os registros policiais, o acusado estava foragido do sistema prisional desde março deste ano. O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Valentim Gentil, através de investigações e atividades de inteligência, identificou o local onde ele estava se escondendo e, após localizar o endereço do suspeito no Bairro da Penha, a autoridade policial representou por um mandado de busca e apreensão no local.

O objetivo era não apenas cumprir o mandado de prisão existente expedido pelo Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal, mas também buscar possíveis entorpecentes, já que investigações preliminares indicavam o possível envolvimento contínuo do suspeito com o tráfico de drogas.

Na manhã de quinta o mandado foi cumprido. Durante a operação, os policiais civis localizaram e prenderam o foragido. No entanto, nenhum material ilícito foi encontrado no local durante as buscas.