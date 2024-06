A vítima teria sofrido uma queda com sua motocicleta, resultando em um caso de traumatismo craniano grave

publicado em 07/06/2024

Franclin Duarte

Um acidente em Macedônia, na região de Fernandópolis, deixou um homem de 45 anos gravemente ferido na noite de anteontem. A vítima teria sofrido uma queda com sua motocicleta, resultando em um caso de traumatismo craniano grave.

Conforme apurado, as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, já que a vítima foi encontrada já caída e ninguém teria presenciado os fatos. O homem, então, foi socorrido às pressas por uma ambulância do próprio município e estava sendo encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis, quando apresentou complicações.

No meio do caminho, então, a equipe que o transportava acionou unidades de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foram de encontro com a ambulância na vicinal que liga os dois municípios. No meio da pista, a vítima foi transferida para a Unidade de Suporte Avançada, onde foi intubada às presas e levada para a Santa Casa de Fernandópolis.