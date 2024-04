O homem identificado como L.C.S., de 67 anos, foi preso na tarde de anteontem pelos policiais da DDM (Delegacia da Mulher)

publicado em 03/04/2024

Fernanda Cipriano

Um idoso, acusado de estuprar a ex-enteada de apenas 8 anos, foi preso após descumprir uma medida protetiva. O homem, identificado como L.C.S., de 67 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (1), pelos policiais civis da DDM (Delegacia da Mulher) de Votuporanga, no bairro Monte Alto, zona Sul da cidade.

De acordo com a ocorrência, a ex-namorada do idoso comunicou a polícia que o idoso havia mandado mensagens e também enviado presentes a casa da mulher durante a última semana. Ele recebeu a medida, em janeiro deste ano, após ser acusado de estuprar uma criança de 8 anos, que era filha de sua ex-companheira.

Desde então ele vivia afastado, mas tentou fazer novas investidas na mulher, mesmo com a medida protetiva em vigor. Foi representado a Justiça de Votuporanga, por meio da delegada titular da DDM, dra. Edna Rita Freitas, pela prisão do autor, que foi concedida pelo juiz.

Na tarde de anteontem, então, os policiais realizaram o cumprimento do mandado de prisão do idoso, que foi preso em sua própria casa no bairro Monte Alto. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.