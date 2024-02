Por meio das redes sociais, o CPI-5 falou sobre o início da operação, que será no dia 10 de fevereiro e o que será utilizado durante o período

publicado em 01/02/2024

Marcada para transcorrer no período de 10 a 13 de fevereiro, a ação busca garantir a segurança dos foliões (Foto: Instagram/CPI-5)

Fernanda Cipriano

Em uma iniciativa para assegurar a tranquilidade durante o Carnaval de 2024, o Coronel Fábio Cândido, por meio das redes sociais, anunciou a tradicional Operação Carnaval da Polícia Militar no CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior - 5ª Região). Marcada para transcorrer no período de 10 a 13 de fevereiro, a ação busca garantir a segurança de todos os foliões que participarão das festividades.

A Operação Carnaval contará com a ativa participação de diversas unidades especializadas da Polícia Militar, em toda a região, inclusive, Votuporanga. Dentre as unidades envolvidas, destacam-se o Barep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a Cavalaria, o Canil e a Aeronave Águia da Polícia Militar. A integração dessas forças especializadas visa potencializar a eficiência da operação.

Além disso, a tecnologia será uma aliada na Operação Carnaval, com a utilização de drones para monitoramento aéreo. Também serão empregados policiais infiltrados nas áreas de celebração, com as ações de prevenção e repressão a crimes, especialmente o furto e o roubo de celulares, uma preocupação recorrente em grandes eventos.

“A polícia também já faz monitoramento, desde já, contra as quadrilhas que têm vindo aqui para a nossa região para praticar esse tipo de crime. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Peço a todos vocês o apoio para a Polícia Militar e liguem no 190 se verificarem algum problema”, disse o Coronel.

O Coronel Fábio Cândido expressou seu entusiasmo ao anunciar a operação. "É com satisfação que anuncio a Operação Carnaval, que ocorrerá no período de 10 a 13 de fevereiro! Estaremos nas ruas para garantir a diversão de todos com total segurança", disse ele.