Gustavo Caporalini foi morto na sua própria residência, durante um almoço familiar; atirador de 42 anos foi preso no fim da tarde de anteontem

publicado em 27/02/2024

O artista, que fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, foi morto a tiros anteontem dentro da sua casa (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga já iniciou as investigações sobre o assassinato do cantor votuporanguense Gustavo Henrique Soares Caporalini, de 39 anos. O artista, que fazia parte da dupla Wesley e Gustavo, foi morto a tiros anteontem na frente de sua família e dentro da própria casa, na rua Amapá, no bairro Jardim Mastrocola.

De acordo com o apurado pela reportagem, Gustavo participava de uma confraternização, com toda a sua família, inclusive seus filhos, em sua casa, quando um homem armado tocou a campainha de sua casa e o chamou pelo nome, dizendo que era policial. Quando o cantor saiu, o criminoso efetuou, ao menos, três disparos contra ele.

Na sequência, um tio de Gustavo ainda tentou intervir e entrou em luta corporal com o homem, que também atirou contra ele. Depois o suspeito conseguiu fugir naquele momento. O acusado pelo crime é agente penitenciário e foi identificado como Rodrigo Marques, de 42 anos.

Ele saiu de Votuporanga em Fiat/Uno e foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Campina Verde, graças as câmeras inteligentes do Sistema Detecta da Polícia Militar, que apontaram a direção que o carro do suspeito tomou. Com isso foi possível fazer o bloqueio e interceptação do acusado.

Com ele foi encontrada a arma do crime. No momento da prisão ele teria confessado aos policiais militares a realização dos disparos r foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Iturama.

O caso ficou a cargo dos investigadores do 1º DP (Delegacia de Polícia) e serão liderados pelo delegado Marco Aurélio da Silva Tirapelli, que conversou com a reportagem ontem pela manhã. Ele aguardava o recebimento do depoimento, peças e audiência de custódia para dar continuidade ao trabalho e identificar a motivação do crime.

“Ele [Rodrigo] foi preso em virtude do trabalho da polícia, assim que vier essas peças em audiência de custódia eu vou ter acesso ao teor do interrogatório dele”, disse ele ao A Cidade.

A Polícia Civil ainda não confirmou a motivação do assassinato, mas de acordo com o apurado junto à Polícia Militar, que esteve presente no momento da prisão, o acusado teria afirmado que cometeu o crime por motivos passionais, por conta de um possível envolvimento de Gustavo com a ex-companheira de Rodrigo.

Os militares também confirmaram que antes do assassinato do votuporanguense, Rodrigo teria ido à casa da ex, onde a agrediu e inclusive teria ameaçado a mulher e colocado uma arma na cabeça dela. A Polícia Militar, aliás, estava na casa dela, para o registro da agressão, quando aconteceu o chamado do homicídio.