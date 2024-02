Polícia

Polícia Civil de Valentim Gentil prende homem em flagrante por tráfico de drogas

publicado em 27/02/2024

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



A Polícia Civil, por meio da delegacia de Valentim Gentil, vinculada à delegacia Seccional de Votuporanga, com apoio de policiais da DIG, cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar, resultando na prisão em flagrante delito de um homem pelo crime de tráfico de drogas.



De acordo com a ocorrência, durante a busca, os agentes encontraram diversas porções de maconha no interior do imóvel, além de uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.



Após a formalização da prisão, o indiciado foi encaminhado à Central de Custódia de Votuporanga, onde aguardará a audiência de custódia.



