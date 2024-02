Policiais Federais de Jales, em colaboração com Policiais Militares do TOR, realizaram a vistoria do veículo, onde encontraram, dentro do tanque de combustíveis, 41 tabletes da droga

publicado em 27/02/2024

O preso será encaminhado ao Centro de Detenção da região, onde permanecerá à disposição da Justiça Estadual de Nhandeara (Foto: Polícia Federal)

Fernanda Cipriano

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, o TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) e a Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo) resultou na apreensão de mais de 42 quilos de cocaína em Nhandeara.

De acordo com a ocorrência, a ação ocorreu após a abordagem de uma caminhonete com placas de Campo Grande (MS), que saiu repentinamente de seu trajeto na Rodovia SP 310 sentido capital. Policiais Federais de Jales, em colaboração com Policiais Militares do TOR, realizaram a vistoria do veículo, onde encontraram, dentro do tanque de combustíveis, 41 tabletes da droga.

O condutor, um representante comercial de 54 anos, residente em Ponta Porã (MS), afirmou que receberia R$ 15 mil pelo transporte da droga até a região de Campinas. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Federal em Jales.