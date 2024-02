O caso aconteceu nesta semana no bairro João Paulo II, em Rio Preto

publicado em 01/02/2024

Um dos presos estava com o nome na lista de procurados pela Justiça de Rio Preto (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Dois irmãos foram detidos após se envolverem em uma briga com policiais militares que tentavam realizar a abordagem. Um dos presos estava com o nome na lista de procurados pela Justiça. O caso aconteceu nesta semana no bairro João Paulo II, em Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, a ação teve início quando outros dois indivíduos foram presos por furto de fios e cabos de energia. Durante a prisão, eles indicaram a casa onde estaria o material furtado, momento em que os dois irmãos foram avistados. Um deles, conforme constatado posteriormente, estava sendo procurado pela Justiça.

Os agentes relataram ao delegado que os irmãos alteraram seus comportamentos, demonstrando nervosismo e despertando suspeitas. Essa mudança de atitude foi o que motivou a abordagem policial. Durante a tentativa de contenção, um dos irmãos jogou no chão uma sacola contendo 27 pedras de crack e fragmentos da mesma droga.

Ao receberem ordens para parar, os suspeitos não obedeceram e tentaram fugir. A fuga, no entanto, foi frustrada com a intervenção policial, resultando em uma luta corporal. O irmão mais velho sofreu um corte na cabeça durante a tentativa de conter a situação, levando os policiais a solicitarem apoio de outras viaturas.

Com a situação sob controle, os suspeitos foram encaminhados para a UPA Jaguaré. Após receberem atendimento médico, foram levados para a delegacia. No local, o irmão mais novo alegou ter "apenas encontrado a droga". Contudo, ao consultar o sistema policial, descobriu-se que havia um mandado de prisão expedido contra ele pela Vara de Execução Criminal da Comarca de Rio Preto.