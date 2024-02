Rodrigo Marques foi transferido na noite de anteontem para Votuporanga e advogados da cidade assumiram a sua defesa

publicado em 28/02/2024

A defesa de Rodrigo, liderada pelos advogados Marcelo Leal e Douglas Fontes, também iniciou seu trabalho (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O agente penitenciário Rodrigo Marques, de 42 anos, que foi preso acusado pelo assassinato do cantor votuporanguense Gustavo Caporalini, chegou na cidade para ser ouvido pelas autoridades locais e dar continuidade nas investigações do caso. A defesa de Rodrigo, liderada pelos advogados Marcelo Leal e Douglas Fontes, também iniciou seu trabalho.

Em conversa com o A Cidade, os advogados disseram que ainda não é possível afirmar a linha de defesa que irão utilizar enquanto estiverem a frente do caso. Isso porque o agente penitenciário chegou, anteontem, em Votuporanga e ainda está em estado de choque, não se recorda ao certo da ordem dos fatos, o que dificulta o trabalho de seus defensores.

“Nós tivemos contato com ele, não tem o que esconder, ele está em choque, não se recorda muito bem do aconteceu. Não tem uma memória limpa do que ocorreu e a medicina legal explica isso, muito natural isso acontecer. Vamos tentar entender melhor o que aconteceu, é um processo que acaba se tornando muito delicado”, disse Douglas Fontes.