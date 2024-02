O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade vizinha

publicado em 31/01/2024

O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade vizinha após o motorista fugir do local (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um motorista de caminhonete que capotou na vicinal do bairro Vila Azul, que conecta São José do Rio Preto a Potirendaba, fugiu logo após o acidente e não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade vizinha.

De acordo com os Bombeiros, o condutor do veículo, que seguia no sentido Vila Azul, teria perdido o controle da direção em uma das curvas, resultando no capotamento da caminhonete. Ao chegarem no local, as equipes de resgate depararam-se com a caminhonete virada no meio da rodovia, no entanto, o motorista não estava presente no cenário do acidente.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido afirmaram que o condutor teria fugido do local, suspeitando-se que estivesse sob a influência de álcool. Em razão do acidente, a rodovia precisou ser interditada por aproximadamente uma hora, já que a caminhonete ocupava ambas as faixas da pista. O veículo foi posteriormente recolhido, e o caso será objeto de investigação por parte da Polícia Civil.

A suspeita de embriaguez do motorista, aliada à fuga do local do acidente, eleva a gravidade do incidente, podendo resultar em penalidades legais para o condutor.