O criminoso identificado como R.O.S. ainda teria obrigado os moradores da casa a entrar em um carro e ir para uma agência bancária

publicado em 17/12/2021

O caso aconteceu em Álvares Florence, o ladrão com uma arma de brinquedo fez a família de refém, roubou joias e objetos de valor (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm ladrão com uma arma de fogo de brinquedo fez uma família refém e roubou dezenas de joias avaliadas em R$ 30 mil, em Álvares Florence. O criminoso identificado como R.O.S. ainda teria obrigado os moradores da casa a entrar em um carro e ir para uma agência bancária da cidade para sacar dinheiro.De acordo com o registro policial, o crime ocorreu na madrugada de ontem. O assaltante invadiu a casa encapuzado e com um simulacro de arma de fogo anunciou o roubo. Em seguida, com a família refém, os obrigou a entrar no carro e ir até um banco, mas como o local estava fechado, ele voltou com os moradores para a casa.Lá ele trancou os reféns em um quarto e começou a fazer um limpa. Ele levou, além das joias, três aparelhos celulares, um notebook, um videogame, R$ 800 em dinheiro, as chaves do carro e um litro de Whisky. O criminoso fugiu com uma moto, de cor amarela.A família acionou a PM e um dos moradores identificou as características do criminoso, que, inclusive, já era conhecido dos meios policiais.Os militares foram até a casa do suspeito e de cara encontraram a moto amarela, ele foi abordado do lado de fora do imóvel e se exaltou com a presença dos policiais, que iriam o levar para prestar esclarecimentos na delegacia. Com isso acabou sendo algemado e encaminhado para o Distrito Policial.Na casa, a equipe encontrou um notebook, com a foto do filho do casal vítima do roubo, os três aparelhos celulares roubados, o videogame e a chave do veículo, além de uma quantia de R$482 em dinheiro e as joias. Também foram encontrados o simulacro de arma de fogo e uma faca, que foram usadas no roubo. Todos os objetos foram restituídos às vítimas.Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso, que foi conduzido até a Central de Polícia Civil Votuporanga, onde o delegado de plantão o colocou à disposição da Justiça.