publicado em 03/12/2021

O homem que invadiu e furtou fios de cobre de uma casa localizada no bairro da Estação foi condenado pela Justiça de Votuporanga (Foto: Ilustrativa)

A Justiça da Comarca de Votuporanga condenou um ladrão que invadiu a casa de uma idosa para furtar fios de cobre. O caso aconteceu em 8 de novembro deste ano, quando M.S.R., de 26 anos, levou da casa, que fica no bairro Estação, quase 100 metros de fios de cobre, duas torneiras e uma faca avaliada em R$ 180.De acordo com o processo, naquele dia o criminoso arrombou a porta da casa que fica na rua Benedito Pereira, enquanto a idosa estava dentro imóvel. Sem ela perceber ele pegou os pertences e saiu pela porta da frente. Foi quando uma vizinha viu tudo e foi até a casa de um policial civil que mora próximo ao local.Em seguida, o agente civil abordou o suspeito e ele logo confessou a autoria do crime. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. Em juízo, o jovem confessou que é viciado em maconha e crack, desde os 14 anos e confirmou a acusação. Ele disse que com os produtos furtados compraria mistura para casa e drogas para seu vício.Diante do que foi apresentado e após ouvir as testemunhas, o juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. Juliano Santos de Lima, condenou o criminoso a dois anos de prisão."Havia alternativa à subtração, sendo que o estado de desemprego e a ausência de recursos financeiros, que atingem parcela numerosa da população brasileira, não podem justificar, sob qualquer hipótese, a prática de atos delitivos como os praticados pelo acusado", escreveu o magistrado.