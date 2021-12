O crime aconteceu na madrugada deste sábado (25), na rua Olga Loti Camargo, região Sul do município

publicado em 25/12/2021

A vítima foi encontrada na rua Olga Loti Camargo, no bairro São João (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi executado por criminosos armados, na madrugada deste sábado (25), no bairro São João, em Votuporanga. A vítima, identificada até o momento como W.P.A., foi encontrada com marcas de, pelo menos, cinco tiros.De acordo com informações preliminares apuradas pelo, a vítima estava na esquina da rua Olga Loti Camargo, no bairro, quando os suspeitos passaram com um VW/Santana e efetuaram 11 disparos, sendo que cinco deles acertaram o homem.Os criminosos ainda não foram encontrados e o caso deve ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Mais informações em instantes.