Vítima tinha um ferimento na região do pescoço e testemunhas disseram ter ouvido barulho de tiros na madrugada

publicado em 08/11/2021

O corpo estava caído em uma vala de escoamento de água (Foto: Divulgação)

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto com um ferimento no pescoço próximo à linha férrea, no bairro Jardim Soraia, em Rio Preto, na noite de domingo (7). Testemunhas disseram ter ouvido estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo durante a madrugada.Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo de Iago de Oliveira Trevisan foi encontrado por uma testemunha que caminhava pela linha férra no início da noite. O corpo estava caído em uma vala de escoamento de água.A testemunha chamou a Polícia Militar que, por sua vez, acionou a Polícia Civil e a perícia. À PM, moradores relataram que ouviram, durante a madrugada, barulhos parecidos com tiros, mas não foi realizada nenhuma ligação ao telefone 190 relatando o fato.A vítima tinha nos bolsos um documento de identidade e R$ 80, que foram apreendidos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exame necroscópico, que deverá apontar o que provocou a lesão no pescoço.O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e deverá ser investigado pela Divisão Especializada em DEIC (Investigações Criminais) de Rio Preto.*Com informações do Diário da Região.