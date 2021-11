Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a condutora do veículo, que não teve a idade revelada, estava alcoolizada

publicado em 16/11/2021

Parte da pista teve que ser interditada para que ocorresse o resgate das vítimas (Foto: Divulgação)

Duas pessoas ficaram feridas após um capotamento registrado na noite deste domingo, (14), na rodovia Percy Waldir Semeghini, em Fernandópolis, próximo ao distrito de Brasitânia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a condutora do veículo, que não teve a idade revelada, estava alcoolizada.Ainda segundo a polícia, o chamado recebido foi de um veículo que havia se acidentado no km 557 da rodovia. No local, foi encontrado um carro que, segundo o depoimento da motorista, perdeu o controle e entrou em um matagal. A condutora do veículo apresentava sinais de embriaguez e fez o teste do bafômetro, que constatou 0,7 mg/dL de álcool no sangue. Ela recebeu voz de prisão e foi levada até a delegacia de Fernandópolis. Lá, o delegado Marcos Carvalho estabeleceu fiança de R$ 1,1 mil, que foi paga no ato e a mulher, liberada.Ambos precisaram ser levados para unidades de saúde. A motorista foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fernandópolis e o adolescente que estava no carro foi para o Pronto Socorro da Santa Casa local. Os dois foram liberados em sequência.Parte da pista teve que ser interditada para que ocorresse o resgate das vítimas. A causa do acidente ainda será investigada pela Polícia.*Com informações do Diário da Região.