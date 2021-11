O menor levou sob forte ameaça R$ 500 do caixa da farmácia, que fica no centro do município, na noite deste domingo (7)

publicado em 08/11/2021

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente de 15 anos, que roubou uma farmácia na região central do município, na noite de domingo (7) (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm adolescente, de 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar após um roubo a uma farmácia no centro de Votuporanga. De acordo com o apurado, o jovem infrator levou sob forte ameaça o valor de R$ 500 dos caixas, na noite do domingo (7).Ainda, de acordo com informações da ocorrência, o menor tentou fugir no momento em que polícia foi acionada, ele correu e escalou prédios da área central, perto de onde tinha praticado o crime. Foi preciso mais de duas viaturas para que o cerco fosse realizado e o adolescente fosse pego.Diante do fato, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Central da Polícia Civil, onde confessou o roubo e também foi reconhecido pelas vítimas da farmácia. O jovem permaneceu recolhido na delegacia e aguarda o parecer da Vara da Infância e Juventude do Fórum da Comarca de Votuporanga.