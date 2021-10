A vítima, Vagner de Jesus Aguiar, de 31 anos, foi morto a tiros no momento em que saia de uma igreja no bairro

publicado em 27/10/2021

Vagner foi assassinado a tiros no momento em que saia de um culto no bairro São João, região Sul do município (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga investiga o assassinato de Vagner Jesus de Aguiar, de 31 anos, que foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (26), no momento em que saia de um culto em uma igreja no bairro São João, região Sul do município.De acordo com o apurado pelo A Cidade, no momento em que Vagner saiu do culto, o criminoso já o aguardava e quando se encontraram, começaram a discutir e foi onde o suspeito disparou por, pelo menos, seis vezes.A equipe do Samu (Serviço de Atendimento de Urgência) foi acionada e constatou o óbito de Vagner. A Polícia Militar também esteve no local para o registro do boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pelos policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Vagner tinha um filho, chamado Ruan, de 8 anos, deixa nove irmãos, além dos demais familiares e amigos. Ele está sendo velado no Velório Municipal “Aldo Zara” e seu sepultamento está marcado para esta quarta-feira (27), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.