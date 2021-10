O principal alvo é o governador João Doria (PSDB), que em sua campanha prometeu promover um reajuste nos salários dos policiais

publicado em 14/10/2021

As forças militares do Estado de São Paulo vão se unir em protesto marcado para acontecer nesta sexta-feira (15), em frente ao quartel da Rota (Foto: Reprodução/SSP)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAs forças policiais do Estado de São Paulo (Polícia Militar, Civil, Penal e Técnico Científica) vão se encontrar nesta sexta-feira (15), a partir das 10h, em frente do Quartel da Luz, em São Paulo, sede do batalhão da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) para reivindicar melhores salários.A informação foi confirmada pela presidente do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), Raquel Kobashi Gallinati, que disse que as manifestações irão seguir até dezembro por meio de outros atos, publicações em redes sociais, exibição de faixas nos principais cruzamentos da capital e um abaixo-assinado em favor do reajuste salarial.“Todas as polícias estarão unidas por salários compatíveis e por condições de trabalho para oferecer para a população paulista a segurança pública que ela merece”, disse a presidente Raquel.Além disso, o principal alvo do protesto é o governador João Doria (PSDB). Durante sua campanha eleitoral em 2018, ele prometeu promover um reajuste nos salários dos policiais ao longo dos quatro anos de gestão.No início de 2019 foi feito um reajuste de 5%, acima da inflação na época, mas desde então não houve mais mudanças salariais. Também naquela ocasião, Doria afirmou que a polícia paulista seria uma das mais bem pagas do país, porém, segundo um levantamento do próprio Sindpesp, o salário dos delegados de São Paulo é o menor dentre todos os estados e Distrito Federal. O estado também figuraria entre os últimos colocados no ranking salarial para investigadores e escrivães.