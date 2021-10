Três meses após o negócio, ele teve de devolver o utilitário esportivo para o dono

publicado em 28/10/2021

Veículo com as mesmas características (Foto: Reprodução)

Um advogado de Rio Preto perdeu R$ 185 mil ao comprar uma BMW X4 de um garagista da cidade de Campinas. O veículo, modelo 2017, era financiado e o proprietário, que também é advogado, afirmou que sequer tinha autorizado a venda. Três meses após o negócio, a vítima teve de devolver o utilitário esportivo para o dono.O procedimento de entrega foi realizado na noite de terça-feira (26), após registro de boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de Rio Preto.O advogado rio-pretense, que tem 46 anos, contou à polícia que, em julho, viu um anúncio do veículo no Instagram e se interessou. Após os primeiros contatos, ele viajou para Campinas, visitou pessoalmente a garagem de veículos e decidiu fechar negócio, pagando à vista o montante de R$ 185 mil.Ocorre que um mês após a compra, a BMW ainda não tinha sido transferida para o nome dele. Diante das respostas evasivas do garagista, o advogado decidiu procurar o último proprietário, cujo nome estava cadastrado no contrato de compra e venda.Para surpresa da vítima, o dono do veículo informou que não colocou a BMW à venda e sequer tinha conhecimento do negócio. Afirmou ainda não recebeu qualquer valor e que desconhece a assinatura registrada no contrato.Na delegacia, o homem explicou que a BMW é financiada e que está pagando as parcelas em dia. Que mantém vários negócios com o garagista, motivo pelo qual deixou o esportivo no local, mas repetiu que não autorizou a venda.Como o carro está no nome dele, o advogado de Rio Preto não teve outra escolha senão devolver.O caso foi registrado como estelionato, sendo o garagista apontado como autor do crime.*Com informações de DL News.