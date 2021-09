Paulo César Gabrir, de 33 anos, foi preso; logística da ação teria custado R$ 600 mil ao bando

publicado em 08/09/2021

Homem é apontado como diretor financeiro da estrutura que permitiu o ataque em Araçatuba (Foto: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil informou no início da madrugada desta quarta-feira (8) que prendeu um homem que pode ser o financiador do mega-assalto em Araçatuba, no interior de São Paulo.

Agentes do Departamento de Investigações Criminais prenderam um homem apontado como diretor financeiro da estrutura que permitiu o ataque em Araçatuba, caso que aconteceu no último dia 30 e deixou três mortos e outros cinco feridos.

O suspeito, segundo a polícia, é Paulo César Gabrir, de 33 anos. Ele foi preso em Sorocaba, também no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, ele já tinha passagens por roubo e homicídio.

Junto com ele, a polícia apreendeu dois carros de luxo, documentos relacionados ao crime organizado - que indicam atividades dele em vários estados.

Segundo os policiais, Paulo César afirmou, informalmente, que a logística do ataque custou R$ 600 mil.

A polícia também prendeu outras duas pessoas: a mulher de Paulo César, Michele Maria da Silva, de 40 anos, foragida por envolvimento com o tráfico de drogas; e Emerson Henrique Dias, 25 anos, que apresenta passagens por roubo.

Os três foram autuados por organização criminosa.