publicado em 27/09/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, neste fim de semana, um procurado da Justiça durante uma festa. Os militares foram até o local para atender uma ocorrência de perturbação de sossego, quando encontraram o foragido de 38 anos.De acordo com a ocorrência policial, uma equipe estava em patrulhamento, quando houve a solicitação para um caso de barulho em uma casa, onde pessoas participavam de uma festa.No local, os policiais se atentaram que um dos participantes da festa entrou rapidamente para dentro do imóvel, e despertou a suspeita nos militares.Ele foi acompanhado e abordado, onde foi identificado e constatado ser procurado no sistema de segurança estadual. Diante disso, ele foi levado à Central de Flagrantes e ficou preso.