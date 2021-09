Os jovens de 21 e 23 anos foram presos em flagrante, na madrugada do domingo (12), com um revólver calibre 32 e várias munições

publicado em 13/09/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo no Parque da Cultura (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois jovens por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada do domingo (12), no Parque da Cultura, região Leste do município. Os rapazes de 21 e 23 anos já eram conhecidos nos meios policiais e, um deles, inclusive, esteve envolvido em um assalto a um estabelecimento comercial da cidade.De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pelo local quando avistaram os dois indivíduos no interior de um veículo, que estava sendo estacionado na rua Ângelo Bimbato. Ao descerem do carro, eles apresentaram nervosismo, foram acompanhados e abordados.Em busca pessoal, os militares encontraram munições de um revólver calibre 32, com M. A. M. D., de 23 anos, e G.L.B., de 21 anos, que é conhecido nos meios policiais por um roubo a loja comercial, quando era menor de idade. O revólver, por sua vez, foi encontrado dentro do carro.Diante disso, eles receberam voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e munições, e foram conduzidos à Central de Flagrantes, junto dos objetos. O delegado plantonistaratificou a prisão em flagrante e arbitrou fiança, que, até ao término desta edição,não foi paga e eles continuam presos à disposição da Justiça.