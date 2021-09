Criminoso havia furtado o veículo de uma empresa no 1º Distrito Industrial, mas não conseguiu escapar do cerco policial

publicado em 20/09/2021

Os policiais militares de Votuporanga fizeram o cerco ao bandido e conseguiram lhe prender em uma área de mata (Foto: Divulgação PM)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu neste fim de semana um ladrão que havia acabado de furtar uma caminhonete GM/D20 de propriedade de uma empresa situada no 1º Distrito Industrial. O criminoso já é um velho conhecido da polícia pelo envolvimento em outros furtos e também com o tráfico de drogas.

De acordo com o registro policial, a PM foi acionada via 190 e iniciou os patrulhamentos momento em que avistou o acusado na Avenida das Nações. Ao ver as viaturas o bandido tentou fugir do cerco policial ao abandonar o veículo e se esconder em uma mata.