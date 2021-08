O veículo foi furtado na rua Anézia Menezes de Lima, no Jardim Bom Clima e recuperado próximo ao Horto Florestal

publicado em 05/08/2021

Jovem de 14 anos foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após furto a uma motocicleta Honda/Biz (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga apreendeu na tarde desta quinta-feira (5), um ladrão de 14 anos enquanto tentava esconder uma moto Honda/Biz furtada, em uma mata nas proximidades do Horto Florestal. O veículo foi furtado na rua Anézia Menezes de Lima, no Jardim Bom Clima.De acordo com a ocorrência policial, os militares receberam informações de que o criminoso estaria conduzindo a moto, de cor branca, sem capacete pela cidade. Diante disso, a equipe realizou buscas para encontrá-lo e foi quando, nas proximidades do Horto Florestal, os policiais avistaram G. H. M. C., escondendo a moto em meio ao matagal.Com o apoio de outras equipes, um cerco foi realizado e o menor foi abordado, enquanto saia do mato, com a chave da Biz. O jovem de 14 anos confessou ser o autor do crime e indicou o local em que realizou o furto.A polícia realizou contato com a vítima, que confirmou ter deixado o veículo estacionado na frente de sua residência com a chave no contato. Também foi confirmado que o criminoso caiu com o veículo antes de se encontrar com a polícia e por isso o jovem estava com escoriações pelo corpo, já a motocicleta estava danificada.Com isso ele foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes onde o menor foi colocado à disposição da Vara da Infância e da Juventude.