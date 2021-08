A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (6), na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades de Votuporanga

publicado em 06/08/2021

Agentes da Dise de Votuporanga prenderam um dos mandantes do tráfico de Valentim Gentil (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEquipes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prenderam um dos mandantes do tráfico em Valentim Gentil, na madrugada desta sexta-feira (6), na rodovia Euclides da Cunha. O traficante M. N. B., de 27 anos, já era alvo de investigações.De acordo com a ocorrência policial, os agentes monitoravam os passos do investigado e já tinham conhecimento que de que ele tinha dirigido até São José do Rio Preto em busca de drogas, que seriam comercializadas em Valentim Gentil.Com as informações, as equipes, junto ao policiamento rodoviário de Votuporanga, se posicionaram em pontos estratégicos na rodovia Euclides da Cunha e, por volta, da 01h da manhã, visualizaram o veículo do investigado e fizeram o acompanhamento.Foi realizada a abordagem e em buscas no veículo, os policiais encontraram um pacote contendo cerca de 103 gramas de crack, divididos em 11 pedras grandes e dezenas de pedras menores que seriam suficientes para preparar aproximadamente, 515 porções para a venda aos usuários da droga. Foram apreendidos também celulares e dinheiro da venda de drogas.Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a sede da Dise e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.