publicado em 01/07/2021

A Polícia Civil prendeu na tarde de quinta-feira (1º) um trio associado para o tráfico de drogas em Valentim Gentil (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu, na tarde de quinta-feira (1º), dois traficantes e apreendeu um adolescente que estavam associados para a venda de drogas no município. Com eles, foram encontrados diversas porções de cocaína, maconha, um simulacro de arma de fogo e ainda quantia em dinheiro.De acordo com a ocorrência, os dois homens presos já possuem passagens criminais pelos delitos de roubo e tráfico de drogas. A polícia somou na prisão 60 papelotes de cocaína, diversos pinos da mesma droga, além de porções de maconha.Eles foram apresentados na delegacia de polícia de Valentim Gentil, onde foram tomadas as devidas providências e feito o flagrante, onde ficaram à disposição da Justiça.