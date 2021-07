Segundo a GCM, grupo foi multado por participar de festa em casa; outras pessoas foram flagradas em bar e abordadas em blitz

publicado em 05/07/2021

Ao todo, 359 multas foram aplicadas desde o início do “lockdown noturno” em Rio Preto, totalizando mais de R$ 2 milhões (Foto: Divulgação/GCM)

Equipes de fiscalização autuaram mais 20 pessoas no sábado (3), durante o "lockdown noturno" decretado em São José do Rio Preto.De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal (GCM), 133 pessoas foram abordadas entre a noite de sábado e início da manhã do domingo (4).Do total, 20 foram multadas, sendo nove em uma festa em uma casa da Vila Elmaz, cinco em blitz, outras cinco em um bar, que foi autuado e lacrado, e uma tentando comprar bebidas alcoólicas no Solo Sagrado.Segundo o decreto municipal, pessoas e empresas que desrespeitarem as regras do "lockdown noturno" poderão ser multadas no valor mínimo de R$ 6.296.Participaram das fiscalizações agentes da GCM, Vigilância Sanitária, Vara da Infância e Juventude e polícias Civil e Militar.O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), decidiu prorrogar o “lockdown noturno” até o dia 11 de julho, com retomada gradual das atividades. A medida terminaria às 23h59 de quinta-feira (1).A decisão foi tomada depois de uma reunião com o secretário de Saúde e presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Rio Preto, Aldenis Borim.Desde a sexta-feira, data em que as novas regras começaram a vigorar, as atividades comerciais podem funcionar até as 19h. De segunda a sexta-feira, é proibida a venda de bebida alcoólica após as 19h. Já aos sábados e domingos, a regra se estende para 24 horas.Também segue proibida a circulação de pessoas entre 20h e 5h, inclusive em condomínios, clubes e áreas residenciais, exceto trabalhadores dos serviços permitidos nesses horários e pessoas em busca de saúde, com as devidas justificativas.De acordo com a prefeitura, a abertura gradual foi possível graças aos resultados obtidos até o momento com as restrições impostas pelo "lockdown noturno", como a queda de casos e índices de internação.Ao todo, 359 multas foram aplicadas desde o início do “lockdown noturno” em Rio Preto, totalizando R$ 2.260.264,00.*Com informações do G1