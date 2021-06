Segundo a GCM, desde quinta-feira (17) foram 127 pessoas autuadas e o total de multas aplicadas foi de R$799.592

Além da Guarda Civil Municipal, participam da operação agentes de Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Vara da Infância e Juventude e Polícia Civil e Militar (Foto: Divulgação/Guarda Civil)

São José do Rio Preto aplicou quase R$800 mil em multas durante os quatro dias de “lockdown noturno” decretado no município.Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), desde quinta-feira (17) foram 127 pessoas autuadas e o total de multas aplicadas foi de R$799.592.Das 18h de quinta-feira às 6h de sexta foram 37 pessoas autuadas por não comprovarem a circulação nas ruas, com total de R$232.952 em multas.Já de sexta-feira para sábado (19) foram autuadas 48 pessoas, sendo que 30 foram flagradas em bares e 18 não justificaram a circulação. O valor das multas foi de R$302.208.Ainda de acordo com os dados da GCM, de sábado para domingo (20) foram autuadas 42 pessoas, com aplicação de R$264.432 em multas. De domingo para segunda-feira não ocorreram autuações.Além da Guarda Civil Municipal, participam da operação agentes de Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Vara da Infância e Juventude e Polícia Civil e Militar.*Com informações do G1