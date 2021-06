A liberação está prevista para o dia 15 de junho e eles devem retornar dia 21

publicado em 11/06/2021

Na última saidinha, 43 dos 3.335 presos que foram beneficiados com a saidinha não retornaram para a carceragem (Foto: Guilherme Baffi/ Diário da Região)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMais de 1,5 mil presos detidos nas unidades prisionais da região devem ser beneficiados com mais uma “saidinha” temporária. A liberação está prevista para o dia 15 de junho e eles devem retornar dia 21.Ao todo, 43 dos 1.335 detentos que obtiveram o benefício da “saidinha” da última vez, não retornaram ao encarceramento. Eles estavam presos nas penitenciárias de São José do Rio Preto, Riolândia e Paulo de Faria.Entre os CDPs (Centro de Detenção Provisório), CPPs (Centro de Progressão Penitenciária) e CRFs (Centro de Ressocialização Feminino), o maior índice de fuga foi no CPP “Dr. Javert de Andrade”, de São José do Rio Preto. Lá,41 dos 1.183 liberadosnão voltaram à unidade prisional.Por ano, os presos têm direito a cinco saídas temporárias, mas, durante a pandemia, a Secretaria de Administração Penitenciária, em acordo com o Poder Judiciário, chegou a suspender o benefício para reduzir o risco de contágio com o coronavírus.