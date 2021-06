Promotor pede que os três homens sejam condenados a pagar multa de R$ 100 mil cada

publicado em 04/06/2021

De acordo com a ação, eles foram flagrados organizando uma festa com cerca de 400 pessoas na Estância Bela Vista, em novembro de 2020 (Foto: Divulgação)

O Ministério Público entrou com uma ação civil contra três organizadores de festas clandestinas, em São José do Rio Preto.De acordo com a ação, eles foram flagrados organizando uma festa com cerca de 400 pessoas na Estância Bela Vista, em novembro de 2020. A festa foi interrompida depois da chegada de equipes da Vara da Infância e Juventude e da Guarda Civil Municipal (GCM).O Ministério Público pede que os três sejam condenados a pagar multa de R$ 100 mil cada. Para um dos organizadores já havia uma liminar judicial que proibia a realização de festas, também com multa de R$ 100 mil.*Com informações do G1