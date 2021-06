A vítima fraturou duas costelas e levou pontos no joelho, mas passa bem

publicado em 07/06/2021

Vítima esqueceu de puxar o freio de mão do veículo, que desceu até a ribanceira (Foto: Reprodução)

Um homem ficou ferido após seu veículo, um Chevrolet/Astra, cair em uma ribanceira na rua Valdevino de Faria, no bairro Cohab Antônia Brandini, em Fernandópolis, no fim de semana.A vítima estava manobrando o carro e, após tirar a chave do contato, esqueceu de puxar o freio de mão do veículo, que desceu até a ribanceira.O motorista foi socorrido e levado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Ele fraturou duas costelas e levou cinco pontos no joelho.*Com informações do Extra.net