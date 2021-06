Jovem de 21 anos dirigia uma Hornet e bateu em um GM/Astra, que estava estacionado na rua Leonardo Commar

publicado em 28/06/2021

Motociclista bateu em um carro que estava estacionado na rua Leonardo Commar; ele foi socorrido em estado grave (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um jovem, de 21 anos, que dirigia uma moto esportiva Hornet foi socorrido em estado grave após bater num veículo GM/Astra, que estava estacionado na rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O caso foi registrado no domingo (27) e deve ser investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência policial, J. J. C. da S. descia pela rua quando, nas proximidades da esquina com a rua Humberto Corrêa Bonetti e por motivos ainda a serem esclarecidos, ele colidiu no carro estacionado.