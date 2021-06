Segundo a Polícia Civil, Anizia Vilas Boas atravessava a rua quando foi atingida; idosa teve traumatismo craniano e chegou a ser socorrida, mas não resistiu

publicado em 28/06/2021

Anizia Vilas Boas atravessava a rua quando foi atingida pela motocicleta (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma idosa de 78 anos morreu após ser atropelada por um motociclista de 18 anos, sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), em Fernandópolis, no sábado (26).Segundo a Polícia Civil, Anizia Vilas Boas atravessava a rua quando foi atingida pelo veículo. Ela teve traumatismo craniano e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.Ainda de acordo com a polícia, o boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo. Além do rapaz, os pais dele também devem responder ao processo por saberem que o filho pilotava moto sem CNH.*Com informações do G1