Segundo a polícia, vítima conseguiu fugir quando o suspeito de 51 anos dormiu; homem, que é conhecido da família, foi preso por estupro de vulnerável e cárcere privado

publicado em 09/06/2021

Homem ofereceu doces e bola para menino em Urânia (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na terça-feira (8) suspeito de estuprar um menino de dez anos após oferecer doces e uma bola para ele, em Urânia. Além do crime de estupro, o homem foi preso por cárcere privado.De acordo com a Polícia Civil, o menino desapareceu na manhã de terça-feira e voltou para a casa da mãe apenas durante a tarde.A vítima relatou para a mãe que um conhecido da família o abordou e ofereceu doces e uma bola para que a criança fosse à casa do suspeito.No local, o menino foi proibido de sair, acariciado e forçado a fazer sexo oral. Contudo, ele conseguiu fugir quando o homem dormiu, ainda segundo a polícia.A mãe da vítima acionou o Conselho Tutelar e Polícia Militar e, em seguida, equipes foram até o endereço do suspeito, que morava perto da família.O homem, que não tinha passagem pela polícia, foi encontrado dormindo sem roupas e acabou preso.*Com informações do G1