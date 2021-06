Segundo o B.O., ele alegou que ficou revoltado porque a mulher estaria trocando mensagens com outros homens pelas redes sociais

publicado em 09/06/2021

(Imagem: A Cidade)

Um homem de 29 anos foi preso após ameaçar a companheira e quebrar móveis da casa onde mora com ela, no Residencial Campo Belo, em São José do Rio Preto. Caso ocorreu na noite de terça-feira (8).De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, de 42 anos. Ela e a nora estavam na frente do imóvel, enquanto o homem as ameaçava de dentro da casa.Ainda segundo o B.O., além das ameaças, a nora da mulher informou à polícia que o homem a agrediu com socos. O suspeito negou as agressões, mas afirmou que havia quebrado a porta do guarda-roupas com um soco.Conforme o boletim de ocorrência, ele alegou que ficou revoltado porque a mulher estaria trocando mensagens com outros homens pelas redes sociais.O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), onde permaneceu à disposição da Justiça.O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, vias de fato, dano e injúria.*Com informações do G1