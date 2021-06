Criminosos ainda não identificados invadiram a sua casa, na avenida Romeu Viana Romanelli, região Central de Cardoso

publicado em 28/06/2021

Jovem de 21 anos morreu após ser executado com tiros na cabeça em sua própria residência, na cidade de Cardoso (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 21 anos morreu na madrugada da segunda-feira (28) ao ser executado com vários tiros na cabeça. Criminosos ainda não identificados invadiram a sua casa, na avenida Romeu Viana Romanelli, região Central de Cardoso, efetuaram os disparos e depois fugiram sem deixar pistas.De acordo com a ocorrência, os policiais foram acionados após os vizinhos ouvirem os disparos que tiraram a vida de Rafael Aparecido da Silva Felles. Segundo a polícia, os dois criminosos, que chegaram de moto até o local, efetuaram pelo menos seis disparos contra o rosto da vítima, que dormia no sofá de sua residência.A testemunha, que era pai de Rafael, não conseguiu identificar os suspeitos, pois segundo ele estavam totalmente encapuzados quando invadiram a residência da família. Ainda de acordo com ele, os outros dois filhos que dormiam em quartos separados, fugiram ao ouvirem os disparos.Após a execução, os criminosos fugiram de moto e o caso foi apresentado pela Polícia Militar de Cardoso na Central de Flagrantes em Votuporanga e as investigações seguem para a Polícia Civil de Cardoso. Até o fim desta manhã, a polícia não tinha encontrado os suspeitos.Rafael Telles, conhecido como Frango, era morador de Cardoso deixa o pai, irmãos e os demais familiares. Seu sepultamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (28), às 15h, no Cemitério Municipal de Cardoso.