O homem bateu na lateral esquerda de um Ford Prisma, que cruzava a avenida

publicado em 15/06/2021

Motociclista bateu na lateral esquerda do carro, quando este cruzava a avenida Wilson Foz (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUm acidente na avenida Wilson Foz, em Votuporanga, deixou o motociclista R.P.C, de 28 anos, ferido, na manhã desta terça-feira (15).De acordo com as informações apuradas pela reportagem no local, a motorista M.M.C.L, de 59 anos, que dirigia um Ford Prisma, tinha saído da loja Comercial Anzai e fazia a curva para cruzar a avenida, quando o motociclista acabou batendo na lateral esquerda do carro.A colisão ocorreu na porta da frente. Por isso, os dois tiveram escoriações leves, mas apenas o motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado em seguida para a Santa Casa. A mulher negou o atendimento.*Colaborou Fernanda Cipriano, estagiária sob supervisão, no local