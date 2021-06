Os cabos Márcio André Silva, Cleber Fabiano Sabatin e Luís Fernando Cipriano da Silva e o soldado Gustavo Fernandes Gouveia, receberam um voto de congratulação

publicado em 31/05/2021

Luís Fernando Cipriano da Silva, Cleber Fabiano Sabatin, Márcio André Silva e o soldado Gustavo Fernandes foram homenageados (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga homenageou, durante a sessão ordinária de segunda-feira (31), os quatro policiais militares que salvaram um idoso do ataque de pitbulls na região do Parque São Pedro, no início de maio. Os cabos Márcio André Silva, Cleber Fabiano Sabatin e Luís Fernando Cipriano da Silva e o soldado Gustavo Fernandes Gouveia, receberam um voto de congratulação por meio de um requerimento do vereador Cabo Renato Abdala (Patriota).Segundo o vereador, os policiais militares demonstraram possuir alto grau de profissionalismo, comprometimento e amor a causa pública, constituindo exemplos dignos a serem seguidos por seus pares e subordinados, e com o bem-estar da comunidade a que servem.“Antes que o pior acontecesse, a equipe agiu rapidamente, salvando a vida do munícipe, que sofreu alguns ferimentos sem gravidade”, disse o vereador em sua justificativa.Os militares participaram da sessão e em nome deles falou o capitão André Navarrete, que é o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga.“Foi uma ocorrência difícil. O policial muitas vezes tem uma fração de milésimos de segundos para decidir uma ação extrema que pode custar a vida e a liberdade de uma pessoa e do próprio policial. É uma decisão muito rápida que tem que ser tomada num tempo muito curto, depois é muito fácil analisar tudo isso no papel, no documento, de forma tranquila, dentro de uma sala. Infelizmente, numa fração de segundos, o policial fez o uso da arma de fogo e conseguiu salvar a vida do idoso. Tentou-se salvar o animal, ele foi socorrido, mas infelizmente ele morreu, mas foi a ação necessária”, disse o capitão.Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Votuporanga evitou que um idoso fosse morto após o ataque de dois cães da raça pitbull. O fato se deu na manhã do último dia 9 e antes de investirem contra o votuporanguense, os animais já haviam matado outro cachorro na região do Parque São Pedro, próximo à sede da Apae.Conforme apurado pelo, a polícia foi acionada após diversos moradores relatarem que os cães eram perigosos e estavam soltos pelas ruas do bairro, colocando em risco os pedestres. O Corpo de Bombeiros e unidades da PM foram deslocadas para a área e encontraram os cachorros andando pelas ruas depois de terem matado um outro cachorro de menor porte.Os militares pediram, então, para que todos os moradores da redondeza fossem para dentro de suas casas e iniciaram os procedimentos para a captura dos animais, quando, sem saber do que estava acontecendo, Valdecir Gomes Nogueira, de 65 anos, acabou saindo de sua residência e foi atacado.O idoso ainda tentou correr, mas foi alcançado por um dos pitbulls, que o mordeu na barriga e próximo ao pescoço, momento em que um dos policiais atirou contra o animal para cessar os ataques. Atingido, o cão largou a vítima, que foi imediatamente socorrido para a Santa Casa de Votuporanga.Após o ocorrido, o caso foi apresentado na Central de Flagrantes e o dono dos pitbulls foi indiciado pela falta de cautela no cuidado com animais. Os dois pitbulls foram regatados e levados para o Centro de Zoonoses. O cão baleado passou por cirurgia, mas acabou não resistindo e morreu. Já o outro seguiu sobre custódia do Centro de Zoonoses.