Policiais patrulhavam o bairro quando viram o traficante agachado num terreno baldio na rua Rio Grande

publicado em 20/05/2021

Debaixo da árvore, num terreno baldio no Paineiras, os policiais encontraram 50 porções de crack e seis de cocaína (Foto: Divulgação/PM)

Da redaçãoA Força Tática da Polícia Militar flagrou, na noite de quinta-feira (19), um traficante, de 18 anos, tentando esconder porções de cocaína e crack debaixo de uma árvore, no bairro Paineiras, em Votuporanga.Segundo a ocorrência, os policiais patrulhavam o bairro quando viram o traficante, identificado pelas iniciais I.V.A, agachado num terreno baldio na rua Rio Grande.Quando ele percebeu a aproximação dos policiais, o traficante tentou fugir, mas foi detido. Ao revistá-lo, os policiais encontraram R$40 em dinheiro e um celular. Os agentes também constataram que o homem já tinha sido detido, quando ainda era menor de idade, por tráfico de drogas e roubo, de acordo com a ocorrência.Debaixo da árvore, no terreno baldio, os policiais encontraram 50 porções de crack e seis de cocaína. Ao ser questionado, I.V.A confessou que iria traficá-las.O traficante foi apresentado na Central de Flagrantes, onde os policiais ratificaram sua prisão. Ele foi levado para a carceragem local, onde está a disposição da Justiça.