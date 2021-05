Quando ela saiu para revender os entorpecentes, os policiais a abordaram e encontraram com ela uma porção de maconha e três pedras de crack

publicado em 20/05/2021

Os policiais realizaram campanas perto da casa da traficante e a abordaram quando ela saiu para revender entorpecentes em Valentim (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Da redaçãoA Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu, na tarde de quinta-feira (19), uma mulher de 22 anos que vendia drogas no município.Identificada pelas iniciais T.S.S.S, a investigação constatou que a traficante tinha adquirido drogas de seu fornecedor, V.P.B, já conhecido na cidade pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Seu objetivo era revendê-las.Sabendo disso, os policiais realizaram campanas perto da casa da traficante e quando ela saiu para revender os entorpecentes, os policiais a abordaram e encontraram com ela uma porção de maconha e três pedras de crack.Ainda na região onde a traficante morava, os policiais encontraram V.P.B estacionando sua motocicleta num bar. Assim que os agentes embarcaram na viatura, o traficante fugiu carregando um pacote, atravessou a linha férrea e entrou num matagal, não sendo possível encontrá-loNa casa dele, os policiais encontraram materiais para embalar drogas, além de porções de maconha que estavam prontas para serem embaladas.A traficante foi conduzida para a delegacia de Valentim Gentil, onde foi indiciada por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Ela permanece detida e à disposição da Justiça.