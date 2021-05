O morador de Votuporanga Adonai Gomes Albanez, de 26 anos, colidiu contra um poste na região Sul do município, no domingo (23), e não resistiu

publicado em 24/05/2021

Jovem Adonai Gomes Albanez, de 26 anos, faleceu após acidente no domingo (23) em Votuporanga (Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO motociclista Adonai Gomes Albanez, de 26 anos, morreu na madrugada do domingo (23), após uma colisão frontal contra um poste, na rua Thomas Paes da Cunha Filho, no bairro Estação, região Sul de Votuporanga. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.De acordo com a ocorrência policial, quando os militares chegaram ao local, a morte de Adonai já havia sido constatada pelo médico da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).Segundo o apurado, o motorista conduzia sua moto, uma Honda/CG, sentido Estação/Jardim Eldorado, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle e colidiu contra um poste.Sem mais informações sobre o motivo aparente da colisão, a equipe científica foi até ao local para o início das investigações. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da cidade e o caso agora corre para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Adonai Gomes Albanez era morador do bairro Cecap I, em Votuporanga e deixa a mãe Maria de Lourdes, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (23), às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.