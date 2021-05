Segundo o boletim de ocorrência, Polícia Militar foi acionada e verificou danos na fiação elétrica

publicado em 27/05/2021

Proprietário foi até a loja, mas segundo o boletim de ocorrência, não foi possível contabilizar os danos (Foto: Arquivo pessoal)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de sofás na Avenida Tancredo Neves, em São José do Rio Preto, na madrugada desta quinta-feira (27).O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local para conter as chamas.De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e verificou danos na fiação elétrica. A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foi chamada para atender a ocorrência.O proprietário foi até a loja, mas segundo o boletim de ocorrência, não foi possível contabilizar os danos.O Instituto de Criminalística foi acionado e o caso será apurado.*Com informações do G1