De acordo com o processo, Mandrake foi flagrado, ao lado de um adolescente de 16 anos, enquanto comercializava drogas na rua Bahia, bairro Patrimônio Novo. Percebendo a presença da polícia, o acusado teria tentado se livrar de um saquinho contendo 35 pedras de crack e fugiu, mas foi alcançado e acabou preso. Com ele, foram encontradas ainda mais duas porções de maconha e R$ 200 oriundos da venda de drogas.Durante interrogatório ele negou que estivesse traficando e disse que era apenas usuário de drogas, mesma versão que deu quatro meses antes, quando foi preso pelo mesmo crime na zona Sul da cidade. Em relação ao crime do ano passado, ele acabou conseguindo a liberdade provisória em dezembro, durante audiência de instrução, mas, dessa vez, não conseguirá escapar da prisão."Culpabilidade acentuada, porquanto demonstrou o agente, de modo ostensivo, que não se curva às leis de seu país, trajando roupa com a imagem de seu verdadeiro senhor [ele estava vestido com uma camiseta com estampa de Pablo Escobar quando foi preso]. Aplico-lhe a sanção final de sete anos de reclusão, a cumprir em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, porque se trata de delito equiparado a hediondo e o réu está preso desde o flagrante", disse o juiz Jorge Canil em sua sentença.