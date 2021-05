R.A.S., de 38 anos, já era alvo de investigações da equipe especializada, principalmente, pela comercialização de cocaína

publicado em 26/05/2021

Policiais da Dise prenderam traficante que escondia cocaína no quarto dos filhos, no bairro Boa Vista II, em Votuporanga (Foto: Divulgação/Dise)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPoliciais da Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) prenderam na noite de ontem, um traficante conhecido pela comercialização de cocaína em Votuporanga. R.A.S., de 38 anos, foi pego em flagrante em sua residência no bairro Boa Vista II, com um ‘tijolo’ prensado da mesma droga, que renderia cerca de 630 porções para a venda.De acordo com a ocorrência policial, a grande quantidade da droga foi encontrada em meio às roupas no quarto dos filhos, que são menores de idade, durante a apreensão. Além disso, foram encontrados uma balança de precisão e um celular, que foi encaminhado à Polícia Científica e passará por perícia.R.A.S., já era alvo de investigações da equipe especializada pelo envolvimento na comercialização da droga na cidade. A cocaína teve peso aproximado de 210 gramas, o que seria suficiente para preparar cerca de 630 porções para a venda aos usuários.Ainda de acordo com a investigação, R.A.S., mantinha a droga escondida em sua residência a mando de uma terceira pessoa que também está sob inquérito.Diante da apreensão, ele foi conduzido à sede da Dise e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.