Veículo transportava 45 mil litros de diesel, em dois tanques

publicado em 17/05/2021

Provável causa do incêndio foi um superaquecimento em uma das rodas traseiras do caminhão (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Os bombeiros de Votuporanga registraram, no fim de semana, atenderam uma ocorrência de incêndio num caminhão de combustível. O fato ocorreu na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), nas proximidades do Hotel Ville, o que provocou a interdição do tráfego por quase 30 minutos.A provável causa do incêndio foi um superaquecimento em uma das rodas traseiras do caminhão, que vinha de Cuiabá (MT) e transportava dois tanques, totalizando 45 mil litros de diesel.Os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio antes que as chamas se propagassem e fizessem os tanques explodirem e ninguém ficou ferido.No domingo (16), os mecânicos conseguiram consertar o caminhão, para que seguisse viagem.*Com informações do Extra.net