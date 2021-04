Ao ouvir relato da criança, ela juntou as roupas do homem e levou no trabalho dele

publicado em 05/04/2021

Mãe da menina exigiu que o homem nunca mais aparecesse em sua casa (Imagem: A Cidade)

A mãe de uma criança de 11 anos denunciou o companheiro após descobrir que o homem havia exibido o órgão genital para a menina. A denúncia de importunação sexual foi registrada no domingo de Páscoa (4), na Central de Flagrantes de Rio Preto.Ela recolheu as roupas do abusador, um pedreiro de 35 anos, e entregou no trabalho dele, exigindo que o homem nunca mais aparecesse em sua casa.A mulher, uma auxiliar de serviços gerais de 31 anos, contou que somente na sexta-feira a criança lhe telefonou durante o turno de trabalho para contar sobre um abuso que aconteceu na segunda-feira, na residência da família, localizada no bairro Solo Sagrado.De acordo com a vítima, o então padrasto havia se aproximado dela e abaixado a calça, exibindo seu órgão genital. O boletim de ocorrência não revela mais detalhes do ocorrido.Diante da descoberta, a mãe da menina terminou o relacionamento e expulsou o homem de casa. Segundo ela, o pedreiro teria confirmado a versão da criança.O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.*Com informações da CBN