Moradores acabaram compartilhando a história nas redes sociais, na tentativa de ajudar; porém, a história não procede

publicado em 03/04/2021

História da menina que estaria desaparecida após suposto sequestro no Jardim Alvorada não procede (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMoradores de Votuporanga, na tentativa de ajudar, repassaram, na sexta-feira (2), que uma garota de três anos estaria desaparecida após um suposto sequestro no Jardim Alvorada.Porém, a informação não procede. Trata-se de um caso que aconteceu no final de março, em Alfenas (MG). O nome "Jardim Alvorada" é bem comum em diversas regiões e a informação também se espalhou em outras cidades, como Jales e Limeira.Confira abaixo as informações divulgadas sobre o caso em Alfenas:A reportagem do portal Diário Independente, daquela cidade, informou que tudo não passou de um lapso de memória do pai da criança. Conforme relatos, o pai da menina, Carlos Augusto Marishita, mais conhecido como "Japinha", esteve envolvido no trabalho na garagem de casa durante a tarde e observou que um carro com um casal estava estacionado do outro lado da rua.No mesmo instante, percebeu que a filha estava circulando pela frente da casa, quando pegou a filha para fazer uma entrega. Nisso, para que a filha não tivesse que acompanhá-lo, passou na casa de um casal de amigos, que já tinha o hábito de ficar com a pequena, para deixá-la por alguns instantes enquanto terminava o serviço.Ao terminar a entrega, percebeu um silêncio no carro e chamou pelo nome da filha. Ao perceber que ela não estava no carro, ligou para a esposa, que disse que ela não estava em casa. Neste momento, o desespero tomou conta do casal.Com a imagem das pessoas no carro, em frente de casa, os piores pensamentos vieram a mente. A polícia foi acionada e a confusão armada, até quando chegou a notícia de que a filha estava na casa do casal amigo.Ao avaliar a situação, o pai reconheceu que a agitação, o estresse por conta da pandemia e um lapso de memória ocasionou esta situação. O pai aproveitou para pedir desculpas aos policiais e agradeceu a todos que colaboraram de alguma maneira para o desfecho desta história.