Os dois foram presos em flagrante e a polícia apreendeu R$3,1 mil em dinheiro, além de máquinas de cartão e cartões bancários de outras vítimas

publicado em 03/03/2021

Policiais prenderam a dupla de estelionatários em flagrante com máquinas de cartão e R$3,1 mil em dinheiro (Fotos: Divulgação/PM)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Fernandópolis prendeu, na noite de terça-feira (2), uma dupla de estelionatários de São Paulo (capital) que tentava aplicar o "golpe do motoboy" num idoso do município. Os dois foram presos em flagrante e a polícia apreendeu R$3,1 mil em dinheiro, além de máquinas de cartão e cartões bancários de outras vítimas que tinham caído no golpe.Segundo a Corporação, os policiais receberam uma denúncia, via 190, de que um idoso de 69 anos estaria conversando com uma mulher pelo telefone e que ela se passava por uma funcionária de um banco, dizendo que ele estaria com cartão clonado.Para que ele cancelasse o cartão e tivesse o dinheiro gasto no suposto cartão clonado, ela disse que mandaria um mototaxista para buscar o cartão. Esse motoboy, na verdade, seria mais um integrante da quadrilha de estelionatários.Ao chegarem na residência da vítima, os policiais abordaram um indivíduo que vestia uma blusa de motociclista, com faixas refletivas, mas não encontraram nenhuma motocicleta. Por isso, eles fizeram um patrulhamento na região.Os agentes, então, desconfiaram da atitude do motorista de um Ford/Ka vermelho, com placas de Curitiba, e o abordaram. Com ele, os policiais encontraram várias máquinas de cartão, R$3,1 mil em dinheiro e vários cartões de outras vítimas.Os dois disseram aos policiais que eram de São Paulo e estavam hospedados em hotéis da cidade. Eles foram presos em flagrante e todo o material foi apreendido.Em Jales, os policiais militares da 1ª Companhia do 16º BPM/I localizaram outra vítima do "golpe do motoboy". Era um idoso, de 75 anos, que teve um prejuízo de mais de R$10 mil.