O homem, de 40 anos, foi acusado pela ex-companheira de ter abusado sexualmente da enteada, de seis anos

publicado em 25/03/2021

Segundo a delegada Dálice Ceron (na foto), o homem era monitorado porque havia informações de que ele pretendia fugir (Foto: Reprodução/CBN)

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um autônomo de 40 anos, investigado por estupro de vulnerável.Acusado pela ex-companheira de abusar sexualmente da enteada de apenas seis anos, ele foi preso na quarta-feira (24), em uma oficina mecânica localizada na avenida Dr Cenobelino de Barros Serra, em São José do Rio Preto.Segundo a delegada Dálice Ceron, o homem era monitorado porque havia informações de que ele pretendia fugir.“Nós tínhamos áudios em que ele dizia estar vendendo pertences pra levantar dinheiro. Tanto que ele foi preso em uma oficina, onde o carro passava por revisão. Ele pretendia fugir ontem mesmo para o Pará”, disse.O crime foi descoberto por acaso na segunda-feira (22), quando a mulher decidiu checar o celular do companheiro.“Ela se deparou com dois vídeos onde ele toca a criança, ora por cima da roupa, ora por baixo. Como não tem parentes em Rio Preto, ela fugiu com a filha para a cidade dos pais, de onde denunciou o caso”, explicou a delegada.A delegacia especializada de Rio Preto foi comunicada do crime no mesmo dia.“Agimos muito rapidamente no sentido de fundamentar o inquérito e pedir a prisão preventiva do autor, um trabalho de apenas três dias”.Tão logo foi expedido o mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil prendeu o abusador. Na DDM, ele assumiu o crime.“Disse que a menina o procurava. Que o beijava, abraçava, sentava no colo. Ele entendeu isso como uma provocação, quando na verdade a criança via nele um pai. O amava como pai”, lamentou a delegada.O homem mantinha relacionamento estável com a mãe da vítima há três anos. Ele aguarda transferência para um presídio da região.Já a criança vai passar por atendimento psicológico especializado.*Com informações da CBN