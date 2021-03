Chamas tomaram conta do local e chegaram a ultrapassar teto da fábrica

publicado em 11/03/2021

Incêndio toma conta de fábrica de espumas no 5º Distrito Industrial em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

pedro@acidadevotuporanga.com.br



Uma fábrica de espumas pegou fogo no 5° Distrito Industrial, em Votuporanga, na noite desta quinta-feira (11). As chamas do incêndio de grandes proporções tomaram conta do local e chegaram a ultrapassar o teto. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

Vários caminhões do Corpo de Bombeiros estão no local para controlar o fogo e os trabalhos devem se estender por toda a madrugada. Segundo informações iniciais apuradas pelo A Cidade no local, a fábrica tem materiais inflamáveis na parte interna.

Ocorrência também mobilizou caminhões-pipa da Saev, da prefeitura e de empresas da região. De acordo com as informações iniciais, ninguém se feriu.

O secretário municipal de Trânsito e Segurança, Sargento Marcos Moreno, e o secretário de Cidade, Marcelo Coienca, estiveram no local também. Coienca compareceu representando a Defesa Civil.

“É lamentável. Estão chegando caminhões de todos os lugares. Recebemos o apoio de Valentim Gentil e São José do Rio Preto. Eu estive presente ali dentro, é muita espuma. O estoque está muito alto. Vamos tentar conter o fogo para não chegar até a parte administrativa”, explicou Coienca em entrevista ao A Cidade.

A fábrica é do Ricardo de Pierre e fica no final do Distrito Industrial. Ele estava no local quando o fogo começou.

Fogo

O secretário Coienca relatou que o proprietário e o seu motorista estavam fechando a fábrica, por volta das 19h30, quando perceberam o incêndio na parte do fundo.

“Eles estavam fechando a fábrica quando ouviram um barulho e viram, pela câmera [de segurança], a bola de fogo na espuma”, disse Coienca.

*Colaborou Franclin Duarte, no local